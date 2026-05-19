Bellaria Igea Marina il consiglio comunale dei ragazzi entra nell’aula dei grandi

Lunedì 18 maggio si è svolta una seduta straordinaria e aperta del consiglio comunale, durante la quale i giovani rappresentanti del consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze sono stati accolti nell’aula consiliare. I ragazzi hanno avuto l’opportunità di relazionare di fronte al sindaco, agli assessori, al presidente e ai membri del consiglio comunale degli adulti. L’evento ha rappresentato un momento di confronto tra le diverse età e un’occasione per ascoltare le opinioni dei giovani sul territorio.

Si è tenuta lunedì (18 maggio) la seduta aperta e straordinaria che ha visto i giovanissimi rappresentanti del consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze essere accolti e relazionare al cospetto di sindaco, assessori, presidente e membri tutti del consiglio comunale ‘degli adulti’. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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