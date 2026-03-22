Grande partecipazione per la quarta edizione della Corsa dell’Acqua, che ha visto al via quasi 400 atleti, confermando il crescente successo di una manifestazione ormai punto di riferimento nel panorama podistico locale. La gara è partita alle ore 9:30 con il tradizionale colpo di pistola dato dal presidente di Nuove Acque, dott. Carlo Polci, dando vita fin da subito a un suggestivo serpentone colorato lungo il tracciato. In campo maschile, vittoria al fotofinish per Alessandro Tartaglini (Parco Alpi Apuane), che ha chiuso in 48’52”, imponendosi in volata su Alessandro Fazzi (Filirun Team), giunto con lo stesso tempo. Terzo posto per Emanuele Graziani (Polisportiva Policiano) in 49’07”, protagonista di una straordinaria rimonta dopo un errore di percorso che lo aveva fatto scivolare intorno alla decima posizione. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Corsa dell’Acqua, quarta edizione da record: quasi 400 partecipanti e spettacolo lungo il percorso

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