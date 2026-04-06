Oltre 400 partecipanti alla 25esima Parcocorsa Vincono Pastorini e Mattesini

La 25esima edizione della “Parcocorsa” si è svolta ad Arezzo, attirando oltre 400 partecipanti provenienti da varie regioni italiane come Trentino, Lazio, Marche, Umbria, Romagna e Liguria, con una presenza significativa di podisti toscani. La manifestazione si è conclusa con la vittoria di due atleti, uno tra gli uomini e uno tra le donne, rispettivamente Pastorini e Mattesini.

La manifestazione podistica si è svolta ad Arezzo questa mattina, lunedì 6 aprile. All'evento ha preso parte anche il futuro nuovo comandante della polizia municipale La gara, disputatasi nella giornata di oggi, lunedì 6 aprile, è partita su ritmi elevati, con Michele Pastorini che si è subito portato al comando, seguito da vicino da Cassi, Tartaglini e Graziani. Una prima selezione si è registrata nel Parco del Pionta, dove in campo femminile la trentina Andrighettoni ha preso la testa della corsa, davanti al terzetto formato da Valentina Mattesini, Sadocchi e Trippi. Con il proseguire della gara, le posizioni di vertice si sono stabilizzate fino alle impegnative salite verso SanClemente e la Fortezza, dove Pastorini ha aumentato il proprio vantaggio sugli inseguitori. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Grande entusiasmo alla 25ª Parcocorsa: oltre 400 partecipanti da tutta ItaliaArezzo, 6 aprile 2026 – Grande entusiasmo alla 25ª Parcocorsa: oltre 400 partecipanti da tutta Italia Vincono Michele Pastorini e Valentina Mattesini...

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