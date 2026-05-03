Alle 15 si gioca la partita tra Sassuolo e Milan, con le formazioni ufficiali annunciate. Grosso decide di schierare nuovamente Berardi, mentre Allegri conferma Leao tra i titolari. I rossoneri sono alla ricerca degli ultimi punti necessari per assicurarsi la qualificazione alla prossima Champions League. La partita si svolge in un clima di attesa, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo.

(4-3-3) Turati; Walukiewicz, Muharemovic, Idzes, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Nzola, Laurienté. All. Grosso. (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Nkunku. All. Allegri. Non ci sono squalificati nelle due rose. Nel Sassuolo diffidati Muric, Fadera e Laurienté. Nel Milan diffidati Modric, Fofana, Athekame, Saelemaekers, Leao ed Estupinan. Direzione di gara affidata a Maresca della sezione di Napoli. Assistenti Peretti e Bercigli. Quarto uomo Marinelli. Al Var Mazzoleni, assistente Var Paganessi. La partita sarà trasmessa su Dazn, anche in streaming. Per gli abbonati Sky con abbonamento a Zona Dazn, la gara sarà visibile anche sul canale 214 di Sky.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 15 Sassuolo-Milan, le ufficiali: Grosso ritrova Berardi, Allegri conferma Leao

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