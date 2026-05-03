Alle 15 si affrontano Sassuolo e Milan in una partita valida per la corsa alla qualificazione in Champions League. Il tecnico dei padroni di casa si affida ai giocatori più in forma, mentre quello dei rossoneri ha deciso le scelte di formazione in vista di questa sfida importante. Entrambe le squadre cercano punti fondamentali per migliorare la loro posizione in classifica e avvicinarsi agli obiettivi stagionali.

Alle 15 il Milan sfida il Sassuolo in cerca dei tre punti per allontanare le inseguitrici nella corsa alla prossima Champions League. Ecco le probabili formazioni di Allegri e Grosso.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sassuolo-Milan: le probabili formazioni di Grosso e Allegri

Probabile formazione Milan: Pulisic e Nkunku la coppia d'attacco, c'è Modric

Notizie correlate

Sassuolo-Milan, le probabili formazioni: Allegri sorprende tutti in attaccoTra le gare più attese della 35ª giornata di Serie A c’è Sassuolo-Milan, in programma domenica alle 15:00 al 'Mapei Stadium'.

Sassuolo-Milan, probabili formazioni: sorpresa in attacco e cambi in vista per AllegriMancano solo quattro partite al termine della stagione e il Milan punta a chiudere il prima possibile la questione Champions League.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Sassuolo-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A; Sassuolo-Milan: probabili formazioni e statistiche; Sassuolo-Milan: dove vederla (tv e streaming), probabili formazioni, orario e classifica Serie A; Probabili formazioni Sassuolo-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Turati, Muric, Estupinan, Bartesaghi e Leao.

Probabili formazioni Sassuolo Milan | Quote: c’è Jashari al posto di Modric? (Serie A, oggi 3 maggio 2026)Probabili formazioni Sassuolo Milan: stagione finita per Modric, nel ballottaggio Jashari-Ricci Massimiliano Allegri punta sullo svizzero. ilsussidiario.net

Sassuolo-Milan: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie AProvare a raggiungere un prestigioso 8° posto in classifica, distante solo due punti, è l'obiettivo delle ultime quattro giornate del Sassuolo, da tempo al sicuro e pronto ad affrontare il Milan al Ma ... tuttosport.com

Partita: SassuoloMilan Data: Domenica 3 maggio 2026 Orario: 15:00 Canale TV: DAZN (canale 214 del satellite) Streaming: DAZN Milan Nel Cuore - facebook.com facebook

Dove vedere Sassuolo-Milan oggi in diretta tv o streaming: canale, telecronaca e orario #milan #SempreMilan #SerieA #SassuoloMilan x.com