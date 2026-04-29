Durante un controllo della Polizia a Fondi, è stato sequestrato un camion e sono state comminate 11 sanzioni. In aggiunta, il Questore ha emesso un divieto di ritorno nel territorio comunale per un cittadino straniero. Le operazioni hanno coinvolto diverse attività di verifica e normativa sul rispetto delle regole stradali e di sicurezza. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle motivazioni specifiche delle sanzioni o alla provenienza del soggetto destinatario del divieto.

? Cosa sapere La Polizia di Fondi sequestra un camion e infligge 11 sanzioni durante i controlli.. Il Questore emette il divieto di ritorno per un cittadino straniero a Fondi.. La Polizia di Stato di Fondi ha condotto un’operazione di controllo capillare sul territorio che ha portato al verificarsi di 11 sanzioni amministrative, al sequestro di un autocarro e all’identificazione di soggetti legati a minacce nella comunità locale. L’attività, mirata a garantire il rispetto delle norme del Codice della Strada e la sicurezza pubblica, ha coinvolto direttamente 44 veicoli e 134 persone durante i servizi di prevenzione. Le pattuglie hanno setacciato le vie del comune, concentrandosi non solo sulla viabilità ma anche su questioni di ordine pubblico e gestione del patrimonio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fondi, blitz della Polizia: sequestrato un camion e 11 sanzioni

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