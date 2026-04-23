Controlli della polizia a Giarre blitz nei locali e in una residenza per anziani | sanzioni per 42 mila euro

Nei giorni scorsi, le forze dell’ordine hanno effettuato un’operazione di controllo nel comune di Giarre, concentrandosi su diversi locali e una residenza per anziani. Durante i controlli, sono state riscontrate irregolarità che hanno portato a sanzioni per un totale di 42 mila euro. L’attività rientra in un piano volto a intensificare i servizi di pattugliamento in aree pubbliche e punti di aggregazione del territorio.