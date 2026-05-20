Sarzana Piazza De André si anima | 15 anni di musica in festa

A Sarzana, Piazza De André si prepara a celebrare i suoi 15 anni di musica con un evento che coinvolge la comunità locale. Il programma prevede un percorso con il passaporto musicale, uno strumento che permette di partecipare a diverse attività in piazza. Durante la giornata, si svolgeranno anche masterclass gratuite condotte da musicisti ospiti, che saranno presenti per insegnare e interagire con i partecipanti. L’evento si svolge nel rispetto delle norme vigenti e con attività aperte a tutti gli interessati.

? Punti chiave Come funzionerà il percorso con il passaporto musicale in piazza?. Chi sono i musicisti che animeranno le masterclass gratuite?. Cosa accadrà quando i docenti saliranno sul palco la sera?. Perché l'accademia ha deciso di lasciare le proprie aule?.? In Breve Programma pomeridiano con Giuliana Calderoni per bambini e masterclass con Anicas, Salerno, Orrico, Punzi, Lorenzetti, Cozzani.. Concerti serali con Fakeless, Helle Flames, Lma Band e Band docenti dalle 18:30 alle 22:15.. Attività gratuite in Piazza De André per celebrare l'accademia fondata nel 2011.. Iniziativa volta a integrare la formazione musicale nel tessuto sociale di Sarzana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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