A Bologna, Piazza Maggiore si è riempita di musica e di voci di protesta per la Palestina, mentre una giovane attivista è stata liberata dopo essere stata trattenuta in mare. Nel corso dell’evento, alcuni ragazzi provenienti dai Municipi sono saliti sul palco per partecipare alla manifestazione. La piazza ha visto una partecipazione numerosa e variegata, con momenti di musica e interventi di solidarietà.

? Cosa scoprirai Chi è la giovane attivista liberata dopo la detenzione in mare?. Come hanno fatto i ragazzi dei Municipi a salire sul palco?. Quali artisti hanno alternato musica pop e rap in Piazza Maggiore?. Perché la musica è diventata un megafono per la questione palestinese?.? In Breve Evento organizzato da Cgil, Cisl e Arci dalle 16 alle 24.. Line-up musicale con Nada, Giancane, Murubutu, Martina Attili e Moon Jazz Band.. Giovani dei Municipi Sociali portano il messaggio di Angela liberata a Creta.. Folla riunita davanti alla Basilica di San Petronio per otto ore di musica.. Piazza Maggiore si è riempita di migliaia di persone per otto ore di musica in occasione del primo maggio a Bologna, tra impegno e grandi nomi della scena nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna, Piazza Maggiore si anima tra musica e il grido per la Palestina

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