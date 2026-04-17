Incidenti sull’Aurelia | a Capalbio oltre 150 auto in corteo per rivendicare sicurezza stradale

A Capalbio, in provincia di Grosseto, più di 150 veicoli si sono mossi lungo la Statale Aurelia in una manifestazione pubblica. L'evento ha avuto luogo per richiedere interventi sulla sicurezza della strada, dopo una serie di incidenti gravi avvenuti in quella zona. La protesta ha coinvolto numerosi automobilisti, che hanno manifestato il loro disagio e le loro richieste alle autorità competenti.

CAPALBIO (GROSSETO) -Oltre 150 auto hanno partecipato alla manifestazione pubblica a Capalbio (Grosseto) per rivendicare la sicurezza stradale della Statale Aurelia funestata da gravi incidenti. Il corteo di mezzi partito intorno alle 10,40 dalla zona della Torba ha raggiuto Pescia Fiorentina per poi tornare indietro e fermarsi a un’agriristoro sulla via Aurelia nei pressi di Capalbio Scalo, dove si è tenuta una conferenza stampa. Il lungo corteo di auto ha creato qualche rallentamento alla circolazione. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Incidenti sull’Aurelia: a Capalbio oltre 150 auto in corteo per rivendicare sicurezza stradale Notizie correlate Leggi anche: Incidente tragico sull’Aurelia: Capalbio, muore nello scontro. Coinvolti camion e auto Schianto mortale sull’Aurelia a Capalbio: chiusa la strada stataleCAPALBIO – Tragedia sulla strada statale Aurelia, dove un terribile scontro frontale tra due veicoli all’altezza di Capalbio ha provocato la morte di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ladispoli, incidente mortale su via Aurelia: frontale tra due auto, morto un 26enne; Frontale tra due auto a Ladispoli: morto un ragazzo di 26 anni; Incidente tra tre auto sull'Aurelia bis, due feriti: il tamponamento e poi il frontale; Schianto fra due auto lungo la via Aurelia: morta una persona, ferito gravemente un bambino. Incidenti sull’Aurelia: a Capalbio oltre 150 auto in corteo per rivendicare sicurezza stradaleIncidente stradale (Foto d'archivio) CAPALBIO (GROSSETO) -Oltre 150 auto hanno partecipato alla manifestazione pubblica a Capalbio (Grosseto) per ... firenzepost.it Oltre 150 auto in corteo a Capalbio contro incidenti stradali sull'AureliaOltre 150 auto hanno partecipato alla manifestazione pubblica a Capalbio (Grosseto) per rivendicare la sicurezza stradale della Statale Aurelia funestata da gravi incidenti. (ANSA) ... ansa.it Ancora incidenti stradali sulle strade lucane, nel pomeriggio di ieri sulla Strada statale 407 Basentana, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli. #Basentana #incidente facebook