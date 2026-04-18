Il corteo sull’Aurelia l’ennesimo appello in Maremma | Basta ritardi vogliamo sicurezza

Da lanazione.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri mattina, una lunga fila di veicoli ha percorso lentamente una delle strade più battute e contestate della costa tirrenica, in una manifestazione che ha attirato l’attenzione di molti residenti e pendolari. L’evento si è svolto in un momento di grande attenzione pubblica riguardo alla sicurezza stradale e ai ritardi nei lavori di miglioramento della viabilità. La marcia si è conclusa con un corteo che ha attraversato diverse località della zona.

Capalbio, 18 aprile 2026 – Una lunga colonna di auto in marcia lenta, sotto un cielo terso di primavera, ha attraversato ieri mattina uno dei tratti più discussi – e più pericolosi – della costa tirrenica. È qui, nei 14 chilometri di Aurelia che collegano Capalbio a Pescia Romana, che il territorio ha deciso di farsi sentire, compatto. Oltre 150 vetture si sono messe in fila poco dopo le 10.30 dalla zona della Torba, procedendo a circa 40 chilometri orari sulla statale. Il corteo, alle porte di Pescia Fiorentina ha invertito la marcia e si è concluso a Capalbio Scalo, nei pressi di uno degli incroci più terribili del tratto. Per circa un’ora, la lenta processione di mezzi ha inevitabilmente rallentato il traffico locale.🔗 Leggi su Lanazione.it

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