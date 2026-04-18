Il corteo sull’Aurelia l’ennesimo appello in Maremma | Basta ritardi vogliamo sicurezza

Ieri mattina, una lunga fila di veicoli ha percorso lentamente una delle strade più battute e contestate della costa tirrenica, in una manifestazione che ha attirato l’attenzione di molti residenti e pendolari. L’evento si è svolto in un momento di grande attenzione pubblica riguardo alla sicurezza stradale e ai ritardi nei lavori di miglioramento della viabilità. La marcia si è conclusa con un corteo che ha attraversato diverse località della zona.

Capalbio, 18 aprile 2026 – Una lunga colonna di auto in marcia lenta, sotto un cielo terso di primavera, ha attraversato ieri mattina uno dei tratti più discussi – e più pericolosi – della costa tirrenica. È qui, nei 14 chilometri di Aurelia che collegano Capalbio a Pescia Romana, che il territorio ha deciso di farsi sentire, compatto. Oltre 150 vetture si sono messe in fila poco dopo le 10.30 dalla zona della Torba, procedendo a circa 40 chilometri orari sulla statale. Il corteo, alle porte di Pescia Fiorentina ha invertito la marcia e si è concluso a Capalbio Scalo, nei pressi di uno degli incroci più terribili del tratto. Per circa un’ora, la lenta processione di mezzi ha inevitabilmente rallentato il traffico locale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il corteo sull’Aurelia, l’ennesimo appello in Maremma: “Basta ritardi, vogliamo sicurezza” Notizie correlate Incidenti sull’Aurelia: a Capalbio oltre 150 auto in corteo per rivendicare sicurezza stradaleCAPALBIO (GROSSETO) -Oltre 150 auto hanno partecipato alla manifestazione pubblica a Capalbio (Grosseto) per rivendicare la sicurezza stradale della... Sicurezza, corteo dei residenti a San Jacopino: "Basta spaccio e spaccate"Firenze, 7 marzo 2026 – Quasi duecento persone sono scese in strada oggi pomeriggio per chiedere più sicurezza nel quartiere di San Jacopino. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Capalbio: oltre 150 auto in corteo contro incidenti stradali sull’Aurelia; Il corteo sull’Aurelia, l’ennesimo appello in Maremma: Basta ritardi, vogliamo sicurezza; Incidenti sull’Aurelia: a Capalbio oltre 150 auto in corteo per rivendicare sicurezza stradale; Auto lumaca sull'Aurelia, Completare il Corridoio Tirrenico. Auto lumaca sull'Aurelia, Completare il Corridoio TirrenicoCAPALBIO: Cittadini e istituzioni insieme con auto lumaca per percorrere un tratto della Statale 1: Subito interventi di messa in sicurezza della strada ... toscanamedianews.it Oltre 150 auto in corteo a Capalbio contro incidenti stradali sull'AureliaOltre 150 auto hanno partecipato alla manifestazione pubblica a Capalbio (Grosseto) per rivendicare la sicurezza stradale della Statale Aurelia funestata da gravi incidenti. (ANSA) ... ansa.it Stava tornando a casa dopo il lavoro, dove lo aspettavano la compagna e i suoi due figli piccoli. Raul Marian Costea, 26 anni, ha perso la vita in un violento incidente sull’Aurelia. Una tragedia che ha colpito profondamente la comunità, stretta ora attorno al do - facebook.com facebook Ladispoli, incidente mortale su via Aurelia: frontale tra due auto, un morto ift.tt/xJYiWqH x.com