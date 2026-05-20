Sarri via dalla Lazio scelto il sostituto | c’è l’annuncio in diretta

Nelle ultime ore si sono susseguite novità importanti riguardo alla panchina della squadra biancoceleste. Dopo la decisione di separarsi dall’allenatore uscente, si è atteso l’annuncio ufficiale del suo sostituto. Durante una diretta, è stato comunicato il nome del nuovo tecnico, che prenderà il suo posto. La scelta ha coinvolto diversi nomi e ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi, in attesa di conoscere il volto che guiderà la squadra nelle prossime partite.

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Ore caldissime in casa biancoceleste per quel che concerne la scelta del nuovo allenatore: ecco le ultime. Ancora 90? e, salvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto, Maurizio Sarri dirà addio alla Lazio. L’attuale nono posto in classifica e alcuni dissapori con la società sanciranno la rottura definitiva col tecnico napoletano, che continua ad essere accostato con insistenza al Napoli per l’eventuale sostituzione di Conte. Runjaic (Ansa Foto) – Calciomercato.it Ma da chi ripartirà la Lazio? Se lo chiedono in moltissimi e al momento il toto-allenatore a Formello sembra aperto a qualsiasi tipo di soluzione. Attenzione, però, all’annuncio... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Sarri via dalla Lazio, scelto il sostituto: c’è l’annuncio in diretta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SARRI sulla situazione Lazio e un pensiero sui vivai italiani | Serie A Enilive | DAZN Sullo stesso argomento Leggi anche: Annuncio clamoroso: Sarri via subito dalla Lazio ULTIM’ORA NAPOLI- Conte via, scelto già il sostituto: annuncio da Sky Sport!Antonio Conte va verso l’addio al Napoli: lo riporta il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio. Piantanida sul valzer delle panchine: Sarri via dalla Lazio, Conte a casa o in NazionaleScenario diverso per Massimiliano Allegri, che secondo Piantanida avrebbe buone possibilità di restare al Milan: 51% di chance ... tuttojuve.com Il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani starebbe pensando a un nuovo nome per sostituire Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste. Il tecnico toscano non è mai stato così lontano dalla Capitale come adesso. L'incontro che avverrà con il presidente x.com Sarri, l'addio è deciso. Spunta Thiago MottaL'ultimo incontro sarà solo per consegnare le dimissioni a Lotito. Sarri ha deciso, andrà via dalla Lazio. La scelta tormentata è ora fra il romantico ritorno a Napoli ... ilmessaggero.it CorSera: La Lazio avvisa l'Inter in vista della finale di Coppa Italia: La coppa sarà nostra. La squadra di Sarri era già concentrata sulla finale di mercoledì durante la sconfitta in campionato contro l'Inter, ma la fiducia resta alta. Alcuni giocatori hanno promess reddit