Annuncio clamoroso | Sarri via subito dalla Lazio

La Lazio ha annunciato l’immediato esonero di Maurizio Sarri dopo la sconfitta casalinga contro il Torino. La decisione è stata comunicata in seguito alla partita e si inserisce in un momento difficile per il club, con la squadra che ora vede come unica possibilità di salvezza il successo in Coppa Italia. Nessun dettaglio sulle tempistiche o sui successori è stato comunicato.

Solo la vittoria della Coppa Italia salverebbe la stagione della Lazio. Una stagione fin qui disastrosa: i biancocelesti occupano il decimo posto con 34 punti, appena uno in più del Parma. Domenica a Torino è arrivata la nona sconfitta in campionato, la quinta in trasferta. Francamente era difficile aspettarsi di più, senza un mercato in estate e quello di gennaio che più che rafforzare ha indebolito la rosa di Sarri. A ciò si aggiungono i rapporti sempre più tesi tra tecnico e società. Siamo alla resa dei conti? Vicini, questo sì. Per Giancarlo Padovan, intervenuto nella diretta di 'Radio Radio', "se potesse, la Lazio cambierebbe subito l'allenatore".