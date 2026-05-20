Il nome di Maurizio Sarri è tornato a essere al centro delle discussioni nel mondo del calcio, con il suo possibile ritorno sulla panchina di una squadra del Sud Italia. La questione riguarda se questa scelta rappresenti un ritorno alle origini per l’allenatore o un rischio di destabilizzazione per il club. Le voci si concentrano sulle potenziali opportunità di rilancio e sui problemi che potrebbero sorgere da un eventuale nuovo rapporto tra l’allenatore e la società. La situazione resta da seguire attentamente nelle prossime settimane.

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© Calcionews24.com - Sarri Napoli, ritorno romantico o rischio boomerang? Tutti i pro e i contro di un possibile bis azzurro

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