Dopo la vittoria all'ultimo secondo contro la Cremonese, che si avvia verso la retrocessione in Serie B, l'allenatore della Lazio ha commentato la partita e il suo futuro. Durante una conferenza stampa, ha risposto a domande relative alla sua situazione contrattuale e alle possibilità di un ritorno in una squadra del sud Italia. La sua frase ha alimentato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori sul possibile cambio di panchina.

Dopo la vittoria allo scadere contro la Cremonese, ormai diretta verso la Serie B, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato della partita e del suo futuro, con delle dichiarazioni che potrebbero riguardare da vicino il Napoli, interessato ad un suo possibile ritorno. Le parole di Sarri sul futuro. Al termine di una vittoria che serve a dare consapevolezza alla sua Lazio in vista della finale di Coppa Italia, Sarri si è soffermato ad esprimere un commento sul match vinto e soprattutto sul suo futuro, non spegnendo del tutto le voci che lo vorrebbero di ritorno al Napoli. Queste le sue parole: “Abbiamo approcciato bene il match e abbiamo subito preso in mano la partita.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, possibile ritorno di Sarri? Il tecnico risponde così!

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