Calciomercato Napoli crolla la quota per un ritorno di Sarri in azzurro

Le quote sul calciomercato del Napoli mostrano un calo per il possibile ritorno di Sarri sulla panchina azzurra. Secondo i betting analyst di Snai e Sisal, la possibilità di vedere di nuovo l’allenatore toscano alla guida del club è valutata a quota 3,00. Dopo le dichiarazioni rilasciate al termine di Lazio-Udinese, questa eventualità sembra aver guadagnato terreno tra le scommesse.

Il ritorno di Sarri al Napoli è tutt’altro che fantacalcio. È questo, parafrasando la dichiarazione del tecnico dopo Lazio-Udinese, il verdetto dei bookie: per i betting analyst di Snai e Sisal, infatti, il Sarri-bis a Napoli si gioca a quota 3,00. Un calo netto rispetto al 5,00 di pochi giorni.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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