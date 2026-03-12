Conosce uomini in chat li incontra e li accusa di abusi 31enne condannata a 4 anni e mezzo | ‘Vite devastate’

Una donna di 31 anni è stata condannata a quattro anni e mezzo di reclusione nel Regno Unito, dopo aver incontrato uomini conosciuti in chat e averli accusati di abusi che in realtà non erano mai avvenuti. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario che ha coinvolto accuse false e incontri online, sollevando discussioni sul tema.

Il caso di Stacey Sharples nel Regno Unito, incontri online e accuse inventate. Un caso giudiziario destinato a far discutere arriva dal Regno Unito. Una donna di 31 anni, Stacey Sharples, è stata condannata a quattro anni e mezzo di carcere dopo aver accusato falsamente dieci uomini di stupro. Secondo quanto ricostruito in tribunale, la donna utilizzava piattaforme di incontri online per conoscere uomini, incontrarli e poi rivolgersi alla polizia sostenendo di essere stata vittima di violenza sessuale. Tra i siti utilizzati figurano Plenty of Fish, Badoo e Facebook Dating. Le accuse, però, si sono rivelate completamente infondate. Gli incontri e le telefonate alla polizia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

