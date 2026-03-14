Una donna di 48 anni ha scambiato foto pedopornografiche della figlia e dei cuginetti con il suo nuovo compagno. Il papà della minore ha scoperto le immagini e ha denunciato l’accaduto, portando all’arresto della coppia. Un uomo di 52 anni e una donna di 48 anni sono stati fermati con l’accusa di violenza sessuale sui minori, pornografia minorile, detenzione e accesso a materiale pedopornografico.

TREVISO - Un uomo di 52 anni e una donna di 48 anni sono stati arrestati con le accuse di violenza sessuale nei confronti di minori, pornografia minorile, detenzione e accesso a materiale pornografico. È successo questa mattina, sabato 14 marzo, a Roma e a Treviso. Su delega della Procura di Roma, i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Roma hanno eseguito l’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Roma. Le indagini, condotte dal nucleo investigativo di Roma, sono cominciate dopo la denuncia del papà di una delle minorenni coinvolte che ha scoperto lo scambio di materiale pedopornografico tra la mamma della ragazzina e sua ex compagna, e un uomo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Mamma scambia foto pedopornografiche della figlioletta e dei cuginetti di 5 e 8 anni con il nuovo compagno, il papà della minorenne li scopre e li fa arrestare

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