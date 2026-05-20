Il presidente del club sta valutando diverse opzioni per trovare un nuovo allenatore in vista della prossima stagione, dopo aver deciso di non proseguire con l’attuale staff tecnico. La scelta arriva in un momento in cui si sta cercando di capire quale direzione prendere per il futuro della squadra, con incontri e valutazioni in corso tra i dirigenti. La decisione finale dovrebbe essere comunicata nelle prossime settimane, mentre il club continua a monitorare vari profili di qualificati professionisti.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sta cercando il sostituto di Antonio Conte per la prossima stagione. Se Maurizio Sarri sembrava essere il candidato in pole, ad oggi sul tecnico della Lazio c’è il forte pressing dell’Atalanta, data anche l’amicizia con il futuro ds della Dea Giuntoli. Restano in corsa Max Allegri e Vincenzo Italiano per la panchina azzurra. Ma oltre Sarri c’è Allegri che avanza fortissimo. Il giornalista Alfredo Pedullà spiega sul suo canale YouTube: “ Il Napoli si aspettava da Sarri una risposta che non è arrivata, è ancora in corsa per il tecnico, ma l’Atalanta è in pressing. Su chi potrebbe virare il Napoli? Bisogna aspettare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sarri, il Napoli si aspettava una risposta che non è arrivata (Pedullà)

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SARRI CONFERENZA POST NAPOLI LAZIO:ABBIAMO FATTO UNA GRANDE PARTITA SONO ORGOGLIOSO...

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Ah, chi si aspetta che torna Sarri e insieme a lui torni il bel gioco (mai capito cosa significhi) è fuori strada. Quello che abbiamo visto nel primo triennio a Napoli è un qualcosa di irripetibile, come confermato varie volte da lui stesso. Ma da quando è andato vi x.com

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