Sarri apre il casting per la panchina della Lazio

Il prossimo fine settimana si terrà una partita che, per motivi sportivi, non avrà conseguenze sulla classifica. Il presidente della società sta aspettando che l'allenatore faccia un passo ufficiale per comunicare la fine del rapporto contrattuale. Attualmente, il tecnico toscano è considerato molto vicino alla separazione, con un accordo che prevederebbe il pagamento di circa dieci milioni di euro lordi in due anni. Nel frattempo, si cerca un sostituto per la panchina.

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La partita di sabato sera è inutile eppure il presidente Lotito aspetta. Vuole che sia Sarri a fare il primo passo, l'obiettivo è risparmiare dieci milioni lordi da pagare per i prossimi due anni al tecnico toscano sempre più vicino al divorzio. Conte lascerà il Napoli, non è un mistero la corte di De Laurentiis che lavora al clamoroso ritorno sotto il Vesuvio di uno dei tecnici più amati dai tifosi partenopei. E non si può trascurare neppure la corte dell'Atalanta con il ds Giuntoli pronto a portarlo a Bergamo: in ogni caso il futuro di Sarri sembra davvero lontano dalla Capitale E Lotito? Sta in silenzio, non vuole cominciare il casting prima di avere la certezza dell'addio del suo attuale allenatore a cui è legato da un contratto di altre due stagioni ma solo per questioni economiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sarri apre il casting per la panchina della Lazio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SARRI: Giocatori via per colpa mia Uno HA PIANTO prima di partire| DAZN Sullo stesso argomento Torino, si apre il casting per la panchina: Gattuso tra i nomi? Cosa scoprirai Chi sono gli altri profili oltre a Gattuso nella lista? Come intende la dirigenza evitare l'errore Baroni nella nuova scelta? Perché... Roma-Lazio, Sarri in panchina: la squadra convince il tecnicoMaurizio Sarri guiderà la sua squadra dalla panchina nel delicatissimo derby di domani, superando i forti dubbi della vigilia legati alle tensioni... #DeLaurentiis e il casting per la panchina del #Napoli: #Sarri e non solo. In corsa anche #Allegri x.com Sarri apre il casting per la panchina della Lazio]La partita di sabato sera è inutile eppure il presidente Lotito aspetta. Vuole che sia Sarri a fare il primo passo, l’obiettivo ... iltempo.it Napoli, dopo Conte si apre il casting: Sarri in pole, ma Allegri e Grosso restano sul tavoloLa decisione finale non riguarderà soltanto la panchina, ma l’intera direzione del progetto sportivo. Ogni profilo individuato porta con sé una filosofia diversa, che andrà a incidere sulla struttura ... gonfialarete.com