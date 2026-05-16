Roma-Lazio Sarri in panchina | la squadra convince il tecnico

Domani si svolgerà il derby tra Roma e Lazio, con Maurizio Sarri che sarà in panchina per la sua squadra. La decisione di lasciarlo in campo arriva dopo giorni di incertezze e tensioni tra le due parti. La squadra si è preparata per l'incontro e il tecnico sarà presente a bordo campo. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le società, che cercano di ottenere un risultato positivo in un match molto atteso.

Maurizio Sarri guiderà la sua squadra dalla panchina nel delicatissimo derby di domani, superando i forti dubbi della vigilia legati alle tensioni degli ultimi giorni. La decisione del tecnico, inizialmente fermo sulle sue posizioni di protesta all’indomani della finale, è arrivata dopo un serrato confronto con lo spogliatoio, in cui i calciatori hanno chiesto esplicitamente al proprio allenatore di non lasciarli soli in una delle sfide più importanti della stagione. Nonostante un iniziale atteggiamento fortemente recalcitrante e una manifesta irritazione per le recenti vicende societarie, l’allenatore ha scelto di cedere alle pressioni affettive del gruppo, confermando quel legame con l’ambiente che già in estate lo aveva spinto a rimanere per l’attaccamento alla piazza. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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