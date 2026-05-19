Sono una nuova italiana e mi sono rotta le scatole di sentirmi sempre colpevole di tutto anche di Modena

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una cittadina italiana di origine si è detta stanca di sentirsi sempre responsabile di tutto, anche di quanto accade a Modena. In una lettera, Victoria Karam ha risposto al vicepremier, che aveva rilanciato la proposta della Lega di revocare il permesso di soggiorno e di espellere chi commette reati, in seguito ai recenti eventi gravi avvenuti in città. La lettera si inserisce nel dibattito politico e sociale generato dalla vicenda.

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In una lettera Victoria Karam replica al vicepremier Salvini, che dopo i gravi fatti di Modena ha rilanciato la proposta della Lega di di revocare il permesso di soggiorno ed espellere chi delinque. Nonostante il colpevole dell'aggressione sia un cittadino italiano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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