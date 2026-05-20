Sarno cerimonia in ricordo di Pasquale Versace | Pioniere della difesa del suolo

A Sarno si è tenuta una cerimonia in memoria del professor ingegner Pasquale Versace, scomparso il 6 dicembre 2023. La commemorazione si è svolta presso Episcopio, alla presenza di cittadini e figure istituzionali. La cerimonia ha reso omaggio alla sua figura, riconosciuta come un pioniere nel campo della difesa del suolo. La giornata ha visto interventi e momenti di riflessione dedicati alla sua attività professionale e al contributo dato alla comunità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui