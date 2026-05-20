Sarno cerimonia in ricordo di Pasquale Versace | Pioniere della difesa del suolo

Da salernotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sarno si è tenuta una cerimonia in memoria del professor ingegner Pasquale Versace, scomparso il 6 dicembre 2023. La commemorazione si è svolta presso Episcopio, alla presenza di cittadini e figure istituzionali. La cerimonia ha reso omaggio alla sua figura, riconosciuta come un pioniere nel campo della difesa del suolo. La giornata ha visto interventi e momenti di riflessione dedicati alla sua attività professionale e al contributo dato alla comunità.

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La Città di Sarno ha reso omaggio al professor ingegner Pasquale Versace, scomparso il 6 dicembre 2023, con una cerimonia commemorativa svoltasi ad Episcopio. Nel corso della giornata, promossa dal Comitato Episcopio insieme al Comune e all'Ordine dei Geologi della Campania, è stata intitolata al. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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