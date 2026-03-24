Difesa del suolo lavori a Collecchio e a Fornovo per 5.5 milioni di euro
Sono stati avviati interventi per la difesa del suolo in diverse zone della regione, con un investimento complessivo di 5,5 milioni di euro. Complessivamente, sono otto i lavori previsti, che riguardano la messa in sicurezza di fiumi e torrenti. Le attività si svolgono tra Collecchio e Fornovo, coinvolgendo diverse aree dal territorio di Piacenza fino alla costa.
Otto interventi per la messa in sicurezza di fiumi e torrenti, in tutto il territorio regionale da Piacenza fino alla costa. È il programma di opere che la Regione Emilia-Romagna sosterrà con un nuovo stanziamento di quasi 24 milioni, provenienti da un decreto del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, in accordo con il ministero per la Protezione civile e le Politiche del mare. Nel Parmense a Collecchio, nell’area che va dalla tangenziale sud di Parma fino alla Strada comunale Farnese, verranno effettuati lavori di risagomatura e adeguamento degli argini del torrente Baganza (circa 3,7 milioni di euro). Sempre nel Parmense, a Fornovo di Taro, con 1,8 milioni di euro saranno eseguiti interventi di mitigazione dei rischi idrogeologici (Stralcio I). 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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