Sono stati avviati interventi per la difesa del suolo in diverse zone della regione, con un investimento complessivo di 5,5 milioni di euro. Complessivamente, sono otto i lavori previsti, che riguardano la messa in sicurezza di fiumi e torrenti. Le attività si svolgono tra Collecchio e Fornovo, coinvolgendo diverse aree dal territorio di Piacenza fino alla costa.

Otto interventi per la messa in sicurezza di fiumi e torrenti, in tutto il territorio regionale da Piacenza fino alla costa. È il programma di opere che la Regione Emilia-Romagna sosterrà con un nuovo stanziamento di quasi 24 milioni, provenienti da un decreto del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, in accordo con il ministero per la Protezione civile e le Politiche del mare. Nel Parmense a Collecchio, nell’area che va dalla tangenziale sud di Parma fino alla Strada comunale Farnese, verranno effettuati lavori di risagomatura e adeguamento degli argini del torrente Baganza (circa 3,7 milioni di euro). Sempre nel Parmense, a Fornovo di Taro, con 1,8 milioni di euro saranno eseguiti interventi di mitigazione dei rischi idrogeologici (Stralcio I). 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Difesa del suolo, lavori a Collecchio e a Fornovo per 5.5 milioni di euro

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