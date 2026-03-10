Fiume Sarno Pecoraro | Danni da impermeabilizzazione selvaggia suolo

Sul fiume Sarno si segnala un problema legato all’impermeabilizzazione eccessiva del suolo, realizzata dalle amministrazioni locali senza restrizioni. Un rappresentante ha dichiarato che questa pratica sta causando danni significativi all’ambiente e al corso del fiume. La questione riguarda interventi di impermeabilizzazione diffusi, che stanno compromettendo la naturale permeabilità del terreno.

Tempo di lettura: 3 minuti “Abbiamo un problema serio sul territorio, legato alla assoluta impermeabilizzazione del suolo avvenuta ad opera delle amministrazioni locali. Penso, ad esempio, a San Marzano sul Sarno, che ha oggi case che presentano i propri muri perimetrali che coincidono con i muri di contenimento del fiume”. A sostenerlo è stata l’assessora ad Ambiente, ciclo integrato delle acque, politiche abitative e pari opportunità della Regione Campania, Claudia Pecoraro. E’ intervenuta oggi in audizione alla commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano sull’attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall’anno 2019. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fiume Sarno, Pecoraro: “Danni da impermeabilizzazione selvaggia suolo” Articoli correlati Inquinamento del fiume Sarno, sequestrata un’aziendaNello specifico, i militari appuravano che la citata azienda deteneva in modo incontrollato rifiuti speciali pericolosi e non, tra cui fusti... Contrasto all’inquinamento del Fiume Sarno, siglata intesa a NapoliTempo di lettura: 2 minuti “La salvaguardia del sistema ambientale è una priorità assoluta. Contenuti utili per approfondire Fiume Sarno Inquinamento del fiume Sarno, sequestrate tre aziende a Sant’Antonio Abate: 5 persone denunciateNei capannoni industriali cumuli di rifiuti e olio altamente inquinante, che finiva direttamente nel fiume Sarno. Sono tre le aziende scoperte ad inquinare il fiume che termina nel golfo di Napoli, ... napoli.repubblica.it Fiume Sarno, via libera dall'UE al Grande ProgettoUn sentito ringraziamento al commissario europeo per la politica regionale e urbana Johannes Hahn, per aver approvato il Grande progetto fiume Sarno e averne riconosciuto l'elevato valore in termini ... regione.campania.it