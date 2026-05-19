Il 23 maggio la 19a edizione del Saracino di Peneto

Da arezzonotizie.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 23 maggio si svolgerà la diciannovesima edizione del Saracino di Peneto, un evento che si ripete ogni anno e attira numerosi partecipanti e spettatori. La manifestazione si terrà in una località della provincia e coinvolgerà diverse squadre che si sfideranno in una serie di prove. L’organizzazione prevede diverse attività lungo tutta la giornata, con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni locali e offrire intrattenimento alla comunità. La giornata si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e delle misure di sicurezza previste.

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Sabato 23 maggio torna l’appuntamento con il Saracino di Peneto, giunto alla diciannovesima edizione. Alle 21 i giostratori di Porta Sant'Andrea si sfideranno sulla lizza della scuderia “Franco Ricci”, preceduti dalla sfilata dei tamburini e dei bimbi bianco verdi. Prima della gara è prevista la. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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