Il 23 maggio la 19a edizione del Saracino di Peneto

Sabato 23 maggio si svolgerà la diciannovesima edizione del Saracino di Peneto, un evento che si ripete ogni anno e attira numerosi partecipanti e spettatori. La manifestazione si terrà in una località della provincia e coinvolgerà diverse squadre che si sfideranno in una serie di prove. L’organizzazione prevede diverse attività lungo tutta la giornata, con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni locali e offrire intrattenimento alla comunità. La giornata si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e delle misure di sicurezza previste.

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