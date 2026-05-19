Sant’Andrea scalda i motori | torna il Saracino di Peneto tra lance tamburi e lasagne da battaglia
Sabato 23 maggio si terrà la diciannovesima edizione del “Saracino di Peneto” nelle Scuderie “Franco Ricci” di Porta Sant’Andrea. L’evento, che coinvolge i quartieri locali e richiamano appassionati e giostratori, prevede una manifestazione con lance, tamburi e momenti di convivialità con lasagne da battaglia. Le scuderie si preparano a tornare a vestirsi di bianco e verde, mantenendo vivo un appuntamento che si ripete ormai da molti anni nella tradizione della città.
Sabato 23 maggio le Scuderie “Franco Ricci” di Porta Sant’Andrea torneranno a vestirsi di bianco e verde per la diciannovesima edizione del “Saracino di Peneto”, appuntamento ormai fisso per quartieristi, giostratori e appassionati della tradizione aretina. La serata, organizzata dal Quartiere di Porta Sant’Andrea, proporrà una simulazione della Giostra del Saracino dedicata ai giostratori biancoverdi, in un’atmosfera che unirà convivialità, passione e spirito di appartenenza. Il programma prenderà il via dalle ore 18 con un aperitivo nelle scuderie, seguito alle 20 dalla cena sociale con un menù tutto all’insegna della tradizione: lasagne, grigliata mista di maiale, insalata, acqua e vino. 🔗 Leggi su Lortica.it
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