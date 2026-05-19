Sant’Andrea scalda i motori | torna il Saracino di Peneto tra lance tamburi e lasagne da battaglia

Sabato 23 maggio si terrà la diciannovesima edizione del “Saracino di Peneto” nelle Scuderie “Franco Ricci” di Porta Sant’Andrea. L’evento, che coinvolge i quartieri locali e richiamano appassionati e giostratori, prevede una manifestazione con lance, tamburi e momenti di convivialità con lasagne da battaglia. Le scuderie si preparano a tornare a vestirsi di bianco e verde, mantenendo vivo un appuntamento che si ripete ormai da molti anni nella tradizione della città.

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Sabato 23 maggio le Scuderie “Franco Ricci” di Porta Sant’Andrea torneranno a vestirsi di bianco e verde per la diciannovesima edizione del “Saracino di Peneto”, appuntamento ormai fisso per quartieristi, giostratori e appassionati della tradizione aretina. La serata, organizzata dal Quartiere di Porta Sant’Andrea, proporrà una simulazione della Giostra del Saracino dedicata ai giostratori biancoverdi, in un’atmosfera che unirà convivialità, passione e spirito di appartenenza. Il programma prenderà il via dalle ore 18 con un aperitivo nelle scuderie, seguito alle 20 dalla cena sociale con un menù tutto all’insegna della tradizione: lasagne, grigliata mista di maiale, insalata, acqua e vino. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Sant’Andrea scalda i motori: torna il Saracino di Peneto tra lance, tamburi e lasagne da battaglia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Il 23 maggio la 19a edizione del Saracino di PenetoSabato 23 maggio torna l’appuntamento con il Saracino di Peneto, giunto alla diciannovesima edizione. Vlahovic scalda i motori: tra la Juventus e un rinnovo da conquistareCon una sfida non proprio spettacolare, contro il Milan Dusan Vlahovic ha dato dei segnali positivi alla dirigenza bianconera: pochi minuti, tanta... Auguri Sant’Andrea oggi, 30 novembre 2025/ Frasi, immagini e citazioni per i messaggi WhatsAppCon una ricorrenza particolarmente solenne per la chiesa cattolica, si celebra oggi – domenica 30 novembre 2025 – il cosiddetto Protocleto, ovvero il primo a ricevere la chiamata del Signore, e ... ilsussidiario.net C’è già aria di Saracino. Sant’Andrea si scalda con la Giostra di Peneto. La Colombina non cambiaAllenamenti a pieno ritmo nei quartieri in vista della Giostra di giugno. Tiri al Buratto in notturna ed anche simulate per mostrare anche ai quartieristi il livello raggiunto dai giostratori. Per ... lanazione.it