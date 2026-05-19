Sarabanda Celebrity torna su Italia 1 | tutte le novità dell’edizione 2026

Sarabanda Celebrity torna in televisione su Italia 1, con una nuova edizione prevista per il 21 maggio. La trasmissione sarà trasmessa in sette prime serate e vede di nuovo alla conduzione Enrico Papi, che riprende il ruolo che ha ricoperto in passato. A quasi trent’anni dalla prima messa in onda del programma, questa versione speciale è dedicata a un pubblico di spettatori interessati a una nuova interpretazione del format. La notizia è stata ufficializzata attraverso comunicati ufficiali e anticipazioni pubblicate dall’emittente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Enrico Papi e Sarabanda sono un binomio praticamente inscindibile, e a distanza di quasi trent’anni dalla nascita del programma, il conduttore romano torna di nuovo con una nuova edizione celebrity a partire dal 21 maggio su Italia 1, per sette prime serate. La prima edizione in versione celebrity, andata in onda nel maggio 2024, aveva convinto con una media di poco inferiore al milione di telespettatori e una share del 7,24%, abbastanza da spingere Mediaset a riproporla. La formula di base rimane quella che tutti conoscono: riconoscere le hit più celebri sfruttando intuito, memoria musicale e velocità. La differenza, rispetto alla versione classica, è che a sfidarsi sono otto personaggi noti divisi in due squadre da quattro, scelti dai rispettivi capisquadra all’inizio di ogni puntata. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Sarabanda Celebrity torna su Italia 1: tutte le novità dell’edizione 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Sarabanda Celebrity torna su Italia 1 giovedì 21 maggio 2026 Selma nuova vocalist della band di “Sarabanda celebrity” su Italia 1Tempo di lettura: < 1 minutoTra le nuove esperienze in TV, Selma Ezzine conquista un nuovo ed importante traguardo che segna un ulteriore e... Sarabanda Celebrity torna su Italia 1 giovedì 21 maggio 2026 con tutta l’energia di Enrico Papi! Personaggi famosi, sfide musicali, hit da indovinare e tanto divertimento in prima serata #SarabandaCelebrity #Sarabanda #EnricoPapi #Italia1 #TVShow # x.com Sarabanda Celebrity torna su Italia 1 giovedì 21 maggio 2026Da giovedì 21 maggio 2026, in prima serata su Italia 1, la seconda edizione di Sarabanda Celebrity. Conduce Enrico Papi ... davidemaggio.it Sarabanda Celebrity, su Italia 1 torna il format di Enrico Papi: il debutto previsto il 21 maggioSarabanda Celebrity, spin off di Sarabanda al quale partecipano, in qualità di concorrenti, volti noti del mondo della televisione, del cinema e della musica italiano, arriva quest’anno alla seconda ... maridacaterini.it