Per la nostra storia noi saremo sempre qua | auguri vecchio Sporting Club

Da pisatoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I tifosi nerazzurri continuano a sostenere la loro squadra con un coro che recita:

“Lotta ancora, oggi come allora, per la nostra storia. Noi saremo sempre qua”. E' il coro dei tifosi nerazzurri divenuto mantra nel percorso - martoriato - dello Sporting Club in Serie A. Un autentico giuramento di fedeltà ai due colori che raccolgono e rappresentano un intero popolo sparso per. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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