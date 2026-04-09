Per la nostra storia noi saremo sempre qua | auguri vecchio Sporting Club

I tifosi nerazzurri continuano a sostenere la loro squadra con un coro che recita:

“Lotta ancora, oggi come allora, per la nostra storia. Noi saremo sempre qua”. E' il coro dei tifosi nerazzurri divenuto mantra nel percorso - martoriato - dello Sporting Club in Serie A. Un autentico giuramento di fedeltà ai due colori che raccolgono e rappresentano un intero popolo sparso per. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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Maxi #Araujo è un nome da tenere in considerazione in casa #Juve qualora Andrea #Cambiaso dovesse esser ceduto. Osservatori bianconeri, presenti al match dello Sporting Club in Champions, hanno raccolto nuovi feedback positivi. x.com

Con profonda commozione, lo Sporting Club Monza, il Presidente Carlo Cappuccio, il Consiglio Direttivo e tutti i Soci partecipano al dolore per la scomparsa di Mario Colombo. Alla moglie Alessandra Garbagnati, ai figli e ai familiari tutti esprimiamo la nostra p - facebook.com facebook