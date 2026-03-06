Secondo ciclo sostegno per triennalisti ed estero | esiste il rischio di non essere ammessi? Si potrà presentare domanda sia a Indire che ad una Università?

Durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV, un rappresentante di Anief ha sollevato dubbi riguardo al secondo ciclo di sostegno per i triennalisti e studenti all’estero, chiedendo se esista il rischio di non essere ammessi e se sia possibile presentare domanda sia ad Indire che a un’università. La discussione ha riguardato anche le conseguenze della specializzazione sullo status nelle graduatorie.