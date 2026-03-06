Secondo ciclo sostegno per triennalisti ed estero | esiste il rischio di non essere ammessi? Si potrà presentare domanda sia a Indire che ad una Università?
Durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV, un rappresentante di Anief ha sollevato dubbi riguardo al secondo ciclo di sostegno per i triennalisti e studenti all’estero, chiedendo se esista il rischio di non essere ammessi e se sia possibile presentare domanda sia ad Indire che a un’università. La discussione ha riguardato anche le conseguenze della specializzazione sullo status nelle graduatorie.
Nel question time del 4 marzo su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto della presidenza nazionale Anief, è stata affrontata una questione legata al conseguimento della specializzazione sul sostegno e agli effetti sull’inserimento nelle graduatorie. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Secondo ciclo sostegno Indire, 19.200 posti triennalisti e 3.000 estero: ecco quanti per grado. Entro il 5 marzo la proposta delle Università
Corsi INDIRE del secondo ciclo triennalisti: chi non potrà iscriversi. Pillole di Question Time
