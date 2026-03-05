C’è una medusa nel cielo? No è solo il razzo di SpaceX che diventa uno spettacolo nei cieli della Florida

Nelle ultime ore, residenti e turisti della Florida hanno osservato un fenomeno insolito nel cielo, causato dal lancio di un razzo di SpaceX. Lo spettacolo visivo ha attirato l’attenzione di chi si trovava nella zona, con un’ampia visibilità nel cielo che ha lasciato molti senza parole. Nessuna altra spiegazione è stata fornita, se non l’atteso lancio spaziale.

Nelle scorse ore i residenti e i turisti della Florida hanno assistito a uno scenario visivo mozzafiato. Alle 05:52 locali (le 10:52 di ieri in Italia), un razzo Falcon 9 di SpaceX è decollato dal complesso 40 della Cape Canaveral Space Force Station, lasciando dietro di sé una scia luminosa che ha assunto forme oniriche nel cielo ancora parzialmente buio. L'eccezionalità dello spettacolo è dovuta a una precisa combinazione di orari e altitudini. Il lancio è avvenuto circa un'ora prima del sorgere del sole: mentre a terra regnava ancora l'oscurità del crepuscolo mattutino, i gas di scarico del secondo stadio del razzo, composti principalmente da vapore acqueo e anidride carbonica, hanno raggiunto quote elevatissime dove i raggi solari erano già presenti.