A Verona, nel corso del 2025, le sanzioni stradali hanno prodotto entrate pari a 24,3 milioni di euro, segnando un record per la città. Questa cifra si traduce in circa 95 euro per ogni residente, un importo elevato rispetto agli anni precedenti. La somma totale derivante dalle multe evidenzia un incremento significativo rispetto ai periodi passati, riflettendo un’intensa attività di controllo e sanzione sulla mobilità urbana locale.

I residenti di Verona si trovano a fronteggiare un carico economico senza precedenti per quanto riguarda la gestione della mobilità urbana, con sanzioni stradali che nel corso del 2025 hanno generato incassi per 24,3 milioni di euro. Il dato, elaborato sulla base delle statistiche Siope, posiziona il capoluogo scaligero al sesto posto tra le città italiane più impattanti per i cittadini e al secondo posto nella regione veneta per volume di sanzioni. L’incidenza pro capite e lo scarto con i centri vicini. Se l’analisi dei flussi finanziari totali vede Padova guidare la classifica regionale con 25,9 milioni di euro, il peso reale sulle tasche dei veronesi appare decisamente più marcato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona, sanzioni stradali record: pesano 95 euro a cittadino

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