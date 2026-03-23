Pasquetta senza plastica pic-nic aperto e sostenibile a Santeramo in Colle

Il programma è in aggiornamento.Vieni a festeggiare la Pasquetta in armonia con la natura e senza plastica presso il Centro Visite della Grotta di Sant’Angelo a Santeramo in Colle (Bari).Evento organizzato dall’Archeoclub d’Italia “don Ignazio Fraccalvieri“, Plastic Free e Alimurgia.PIC-NIC!Nei dintorni ci sono diverse zone in cui potrai sistemare il tuo telo e goderti il classico pic-nic all’aperto.Trova l’angolo giusto e inizia o goderti il primo sole della stagione!Gusta in compagnia i tuoi piatti preferiti e brinda con i tuoi amici e parenti.Non ti sei organizzato in tempo? Contattaci e scopri cosa Alimurgia può offrirti di buono!Attenzione però: la natura non dimentica, per cui presta sempre attenzione alle confezioni vuote ed evita bicchieri, piatti e stoviglie monouso, specialmente se di plastica. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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