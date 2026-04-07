Nella notte del 2 aprile 2026, nel comune di Santeramo in Colle, i carabinieri hanno arrestato due persone in flagranza di reato. Durante un intervento, sono stati trovati chiodi a tre punte, passamontagna, un'auto e una moto risultate rubate. Le accuse contro i due individui includono riciclaggio e altri reati legati a furto e possesso di oggetti illeciti. Le forze dell'ordine stanno continuando le indagini.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nella notte del 2 aprile 2026, nel comune di Santeramo in Colle, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Operativa di Altamura, con il supporto di pattuglie di altri reparti dipendenti, hanno provveduto all’arresto in flagranza del reato di riciclaggio ( fatta salva la valutazione successiva con il contributo della difesa ) di due soggetti, F.S., classe 1984, e M.S., classe 1996. L’attività si inserisce in un più ampio dispositivo di contrasto ai reati predatori, intensificato negli ultimi mesi dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari, volto a prevenire e reprimere fenomeni di criminalità diffusa sul territorio. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Santeramo in Colle: chiodi a tre punte, passamontagna, auto e moto rubate. Due arresti in flagrante Accusa, riciclaggio

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