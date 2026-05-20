Sant’Antimo offese e aggressioni | sospesa per 14 mesi docente dell’istituto Leopardi

A Sant’Antimo una docente dell’istituto Leopardi è stata sospesa per 14 mesi in seguito a denunce di offese e aggressioni. La vicenda, che riguarda comportamenti ritenuti gravi, ha attirato l’attenzione della comunità scolastica e delle autorità competenti. La sospensione è stata decisa dopo le verifiche e le indagini condotte dagli organi preposti, che hanno accertato le accuse nei confronti dell’insegnante. La notizia ha suscitato reazioni e discussioni tra genitori, studenti e cittadini.

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Una vicenda destinata a far discutere. E non soltanto a Sant’Antimo. Al centro dell’attenzione vi è il caso della docente L.A., insegnante della scuola primaria presso l’Istituto Comprensivo “Giacomo Leopardi”, destinataria di un provvedimento di sospensione per 14 mesi dall’insegnamento in tutte le scuole di ogni ordine e grado, nell’ambito di un’inchiesta relativa a presunti maltrattamenti nei confronti degli alunni. Una notizia che ha rapidamente generato sgomento tra i genitori degli studenti. Le segnalazioni sarebbero state numerose e, secondo indiscrezioni raccolte negli ambienti vicini alla vicenda, alcuni genitori avrebbero deciso di rivolgersi direttamente alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Sant’Antimo, offese e aggressioni: sospesa per 14 mesi docente dell’istituto Leopardi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MALTRATTAVA ALUNNI IN AULA: ARRESTATA INSEGNANTE IN PROVINCIA DI NAPOLI Sullo stesso argomento Sant’Antimo, maestra sospesa per presunti maltrattamentiSant’Antimo, insegnante sospesa dall’attività per presunti maltrattamenti su alunni della scuola primaria Sant’Antimo, misura cautelare per... Minacce e percosse ai bambini della primaria a Sant’Antimo: sospesa un’insegnante 55enneUn’insegnante di scuola primaria sospesa dall’esercizio della professione con l’accusa di maltrattamenti sui piccoli alunni. Sant’Antimo: maestra sospesa dall’insegnamento, accusata di maltrattamenti in una scuola primariaAccuse di aggressioni verbali e comportamenti violenti ai danni di alcuni alunni, avviate indagini dopo le denunce dei genitori ... ilgazzettinovesuviano.com Sant’Antimo, maestra sospesa per percosse e maltrattamenti: le vittime sono bambini di prima elementareLe indagini sono partite dalla denuncia dei genitori. Intercettazioni in aula hanno documentato aggressioni fisiche e verbali, offese e minacce agli alunni ... fanpage.it