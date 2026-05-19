Un’insegnante di 55 anni è stata sospesa dall’insegnamento dopo che sono emerse accuse di maltrattamenti nei confronti di bambini della scuola primaria in un comune vicino a Napoli. Le indagini sono state avviate dopo alcune segnalazioni di comportamenti aggressivi e minacce rivolte agli studenti. La donna, in servizio presso una scuola locale, è attualmente sotto procedimento penale. Nessun altro dettaglio sulle circostanze o sui soggetti coinvolti è stato comunicato ufficialmente.

Un’insegnante di scuola primaria sospesa dall’esercizio della professione con l’accusa di maltrattamenti sui piccoli alunni. È quanto emerso da un’indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord, che ha portato all’esecuzione di una misura cautelare interdittiva nei confronti di una docente 55enne in servizio in una scuola del territorio di Sant’Antimo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del Commissariato di Frattamaggiore, le indagini sarebbero partite dalle denunce presentate da alcuni genitori. I bambini, frequentanti il primo anno della scuola primaria, avrebbero raccontato ai familiari episodi di paura e tensione vissuti durante le ore di lezione. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Minacce e percosse ai bambini della primaria a Sant’Antimo: sospesa un’insegnante 55enne

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