Sant’Antimo maestra sospesa per presunti maltrattamenti

A Sant’Antimo un’insegnante di scuola primaria è stata sospesa dal servizio a causa di accuse di maltrattamenti su alcuni studenti. La sospensione è stata decisa dalle autorità scolastiche mentre proseguono le indagini. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle accuse o sui soggetti coinvolti. La scuola ha avviato procedure interne e collaborato con le forze dell’ordine per verificare la vicenda. La situazione rimane sotto osservazione fino a eventuali sviluppi ufficiali.

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