Sant’Antimo maestra sospesa per presunti maltrattamenti

Da puntomagazine.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sant’Antimo un’insegnante di scuola primaria è stata sospesa dal servizio a causa di accuse di maltrattamenti su alcuni studenti. La sospensione è stata decisa dalle autorità scolastiche mentre proseguono le indagini. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle accuse o sui soggetti coinvolti. La scuola ha avviato procedure interne e collaborato con le forze dell’ordine per verificare la vicenda. La situazione rimane sotto osservazione fino a eventuali sviluppi ufficiali.

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Sant’Antimo, insegnante sospesa dall’attività per presunti maltrattamenti su alunni della scuola primaria. Sant’Antimo, misura cautelare per un’insegnante. Un’insegnante di 55 anni è stata sospesa dall’esercizio della professione in tutte le scuole di qualsiasi grado e indirizzo. Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia di Stato, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, in seguito a un’ordinanza emessa dal GIP. La donna è ritenuta, allo stato delle indagini, gravemente indiziata di maltrattamenti nei confronti di alcuni alunni di una scuola primaria del territorio. Le denunce dei genitori e l’avvio delle indagini. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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