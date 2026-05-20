Santa Rosa con allarme attentato | Nessuno ha vacillato ci siamo stretti diventando un solo cuore e un solo passo

Da viterbotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 3 settembre è stato un giorno particolare per la città, che ha assistito a un momento di forte coesione tra i partecipanti alla tradizionale processione della Macchina di Santa Rosa. Nonostante l’allarme attentato, nessuno ha vacillato e tutti si sono uniti con determinazione, condividendo un senso di unità e solidarietà. La manifestazione si è svolta normalmente, con i presenti che si sono stretti intorno alla celebrazione, portando a termine il trasporto della macchina storica senza interruzioni.

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Un momento speciale per celebrare chi, in quel surreale 3 settembre, ha fatto sì che il trasporto della Macchina di santa Rosa riuscisse a giungere a destinazione. Il tutto in totale sicurezza. "Il percorso sarà con la luce", furono queste le parole del capofacchino Luigi Aspromonte che. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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