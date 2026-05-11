Hantavirus circolare per l?Italia | isolati solo i contatti stretti Ma non c?è alcun allarme

Oggi il Ministero della Salute invierà una circolare in Italia riguardante l’Hantavirus. La comunicazione specifica che sono stati isolati solo i contatti stretti delle persone infette. La circolare si basa sulle indicazioni fornite dall’Ecdc, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Non viene segnalato alcun allarme generale, e le autorità sanitare continueranno a monitorare la situazione.

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