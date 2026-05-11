Hantavirus circolare per l?Italia | isolati solo i contatti stretti Ma non c?è alcun allarme
Oggi il Ministero della Salute invierà una circolare in Italia riguardante l’Hantavirus. La comunicazione specifica che sono stati isolati solo i contatti stretti delle persone infette. La circolare si basa sulle indicazioni fornite dall’Ecdc, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Non viene segnalato alcun allarme generale, e le autorità sanitare continueranno a monitorare la situazione.
Al Ministero della Salute oggi scriveranno la circolare sull?Hantavirus, che da una parte seguirà le linee rilanciate dall?Ecdc (il centro europeo per la prevenzione e il.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Notizie correlate
Hantavirus, cosa sappiamo dei quattro possibili contatti rientrati in Italia: “In quarantena, ma senza sintomi”Sono scattati i protocolli di sanitaria sorveglianza per le quattro persone rientrate in Italia dopo aver perso il volo KLM dove era presente anche...
Hantavirus, la circolare per l?Italia. Primo tampone negativo per il marittimo napoletanoÈ risultato negativo al primo tampone il giovane marittimo di 24 anni residente a Torre del Greco, in provincia di Napoli.
Argomenti più discussi: Hantavirus, circolare per l’Italia: isolati solo i contatti stretti. Ma non c’è alcun allarme; Hantavirus, la circolare per l’Italia. Primo tampone negativo per il marittimo napoletano; Hantavirus, ministero Salute: In Italia attivata sorveglianza su 4 passeggeri volo Klm; La nave da crociera in cui è in corso un’infezione da hantavirus.