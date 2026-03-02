Festa del transito di santa Rosa | cuore in processione con facchini e corteo storico Programma orari percorso e viabilità

Viterbo si prepara a celebrare il transito di santa Rosa, con un corteo storico e facchini che attraversano le strade della città. Il 6 marzo segna il giorno in cui si ricorda il passaggio della giovane patrona dalla terra al cielo, avvenuto nel 1251. Sono stati annunciati il programma, gli orari, il percorso e le variazioni della viabilità legate alla manifestazione.

Viterbo celebra il dies natalis di santa Rosa. Il 6 marzo ricorre la morte della giovane patrona: il giorno del “transito” dalla terra al cielo, avvenuto nel 1251. Prima tre giorni di preparazione alla festa, poi la processione con il cuore di santa Rosa.La novità per il corteoSolitamente la. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Leggi anche: Festa di Santa Lucia e Sant'Aniello: il programma delle sante messe e della processione Leggi anche: Calza più lunga del mondo e Befana 115 con incognita maltempo: orari, percorso e viabilità Una selezione di notizie su Festa del. Discussioni sull' argomento Il Transito di San Benedetto: il programma delle celebrazioni 2026; Carnevale 2026, festa diffusa nel capoluogo e nelle frazioni; 27 febbraio 2026: festa di San Gabriele; Carnevalone 2026. Le modifiche alla viabilità di Parona per la Festa de la RengaDivieti di sosta e transito fino al 19 febbraio per consentire lo svolgimento della tradizionale manifestazione ... veronasera.it Qualcosa di diverso per festeggiare la festa della Donna Delizioso e sofficissimo ROTOLO MORBIDO FARCITO DA UNA MOUSSE AL LIMONCELLO un profumo inebriante per casa.. la morbidezza di questo rotolo è la fine del mondo QUI RICETTA - facebook.com facebook