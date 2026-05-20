Sanpolino estate di cantieri per la metro | arrivano le barriere anti-rumore
A Sanpolino, durante l’estate, sono stati avviati i lavori per installare barriere anti-rumore lungo la tratta della metropolitana sopraelevata. Le operazioni di posa delle barriere sono ormai in fase avanzata, con alcune aree già interessate dagli interventi. La presenza di cantieri ha coinvolto le strade e le zone circostanti, dove sono stati collocati i materiali necessari per le installazioni. L’obiettivo è ridurre l’inquinamento acustico prodotto dal passaggio del treno sopraelevato.
Chi abita a Sanpolino sa che la metropolitana sopraelevata è tanto comoda quanto rumorosa. Ora, però, l’intervento per posare le barriere fonoassorbenti è arrivato all’ultimo miglio. Tra giugno e agosto l'opera verrà completata, restituendo silenzio e vivibilità alle case che si affacciano sui. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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