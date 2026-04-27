Numana abbatte le barriere | arrivano le mappe tattili per tutti

A Numana, sono state posizionate tre mappe tattili con scritte in braille in alcune aree pubbliche, tra cui Piazza del Santuario e la zona litoranea. L’obiettivo è rendere più accessibili gli spazi pubblici alle persone con disabilità visive. Le mappe sono state installate di recente e sono destinate a facilitare la mobilità e l’orientamento dei visitatori e dei residenti con esigenze specifiche.

?? Cosa sapere Numana installa tre mappe tattili con braille in Piazza Del Santuario e zona litoranea. Il progetto Marche For All integra anche video in lingua dei segni sul portale turistico. Tre nuove mappe tattili sono state installate a Numana per garantire l'accessibilità ai visitatori, grazie al finanziamento del progetto Marche For All promosso dal Ministero per la disabilità e dalla Regione Marche. L'amministrazione comunale ha puntato su una comunicazione che abbatte le barriere fisiche .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Numana abbatte le barriere: arrivano le mappe tattili per tutti Notizie correlate Numana sempre più vicina alle persone con disabilità: arrivano le mappe tattiliNUMANA – L’Amministrazione comunale di Numana, grazie al progetto “Marche For All”, finanziato dal ministero per la Disabilità e dalla Regione... Terni, il progetto Pink Baskin: “Sport che unisce, abbatte le barriere e fa sentire tutti parte della stessa squadra”Uno sport inclusivo ed emergente, che richiama il basket e si gioca con canestri posizionati a diverse altezze. Una raccolta di contenuti Il Castello di Gaeta abbatte le barriereIl Castello di Gaeta abbatte le barriere. Sarà inaugurato il 9 dicembre alle 11 nella Sala Convegni del monumento angioino il nuovo percorso di visita Castello di Gaeta. Oltre i confini, che nasce ... ansa.it Il Piagnaro abbatte le barriere . Una carrozzina in dono al museo e le statue stele ora più accessibiliL’accessibilità nei musei non è soltanto un requisito tecnico, ma un principio fondamentale per garantire a tutti il pieno esercizio del diritto alla cultura. Rendere fruibili gli spazi espositivi ... lanazione.it