Lunedì 18 maggio si preannuncia come una giornata caratterizzata da possibili disagi nei trasporti pubblici, con treni e mezzi di trasporto locale a rischio stop, e in alcuni casi, scuole e uffici pubblici che potrebbero interrompere le attività. La giornata si presenta come una di quelle in cui le modalità di spostamento e di lavoro potrebbero essere interessate da variazioni legate allo sciopero generale annunciato.

Lunedì 18 maggio si annuncia come una di quelle giornate in cui la normalità rischia di incepparsi già prima dell’alba, tra treni da controllare con anticipo, mezzi pubblici incerti, scuole potenzialmente scoperte e uffici pubblici esposti a rallentamenti. Lo sciopero generale nazionale proclamato dall’USB riguarda infatti diverse categorie del lavoro pubblico e privato e potrebbe produrre disagi diffusi in tutta Italia, con effetti particolarmente visibili nel comparto dei trasporti. L’INPS ha già comunicato che, per l’intera giornata del 18 maggio, potrebbero verificarsi disservizi a causa dell’agitazione. Perché è stato proclamato lo sciopero generale del 18 maggio.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Sciopero generale 18 maggio: treni, mezzi pubblici, scuola e sanità a rischio. Chi si ferma e quando

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