Sanità territoriale e infermieri confronto dell’Opi con i candidati sindaco | assente Gentile
L’Ordine delle professioni infermieristiche di Agrigento ha organizzato un dibattito con i candidati sindaco Michele Sodano, Giuseppe Di Rosa e Dino Alonge, focalizzandosi sulla sanità territoriale, l’assistenza di prossimità e il ruolo degli infermieri. Durante l’incontro, sono stati discussi vari aspetti legati alla riorganizzazione dei servizi sanitari locali e all’importanza delle figure infermieristiche nel sistema di assistenza. È mancato invece la presenza del candidato Gentile.
Sanità territoriale, assistenza di prossimità e ruolo strategico degli infermieri al centro del confronto promosso dall’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) di Agrigento con i candidati sindaco Michele Sodano, Giuseppe Di Rosa e Dino Alonge.L'incontro si è svolto nella sede dell’Opi e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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