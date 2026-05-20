Sanità territoriale e infermieri confronto dell’Opi con i candidati sindaco | assente Gentile

Da agrigentonotizie.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Ordine delle professioni infermieristiche di Agrigento ha organizzato un dibattito con i candidati sindaco Michele Sodano, Giuseppe Di Rosa e Dino Alonge, focalizzandosi sulla sanità territoriale, l’assistenza di prossimità e il ruolo degli infermieri. Durante l’incontro, sono stati discussi vari aspetti legati alla riorganizzazione dei servizi sanitari locali e all’importanza delle figure infermieristiche nel sistema di assistenza. È mancato invece la presenza del candidato Gentile.

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Sanità territoriale, assistenza di prossimità e ruolo strategico degli infermieri al centro del confronto promosso dall’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) di Agrigento con i candidati sindaco Michele Sodano, Giuseppe Di Rosa e Dino Alonge.L'incontro si è svolto nella sede dell’Opi e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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