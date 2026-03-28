L’OPI di Arezzo ha annunciato di aver ricevuto la delibera dell’Asl Toscana Sud Est che autorizza l’assunzione di 113 infermieri, destinati a supportare le strutture di assistenza territoriale e gli ospedali di comunità. La decisione riguarda il reclutamento di personale sanitario in un’ottica di potenziamento dei servizi di assistenza territoriale. La delibera è stata pubblicata il 28 marzo 2026.

Arezzo, 28 marzo 2026 – L’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Arezzo accoglie con favore la recente delibera dell’ Asl Toscana Sud Est che prevede l’ assunzione di 113 infermieri destinati alle Case e agli Ospedali di Comunità. Un provvedimento che il Presidente dell’Ordine, Giovanni Grasso, definisce come un passo necessario, pur ribadendo la necessità di una visione a lungo termine per superare le criticità del settore. "Accogliamo con favore questa delibera del Direttore dell’Asl Toscana Sud Est, Marco Torre, che rappresenta senza dubbio un segnale importante e una base di partenza positiva per rafforzare i servizi e dare una risposta concreta ai bisogni del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sanità, OPI Arezzo sulla delibera Asl Tse per 113 nuovi infermieri

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