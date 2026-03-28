Sanità OPI Arezzo sulla delibera Asl Tse per 113 nuovi infermieri
L’OPI di Arezzo ha annunciato di aver ricevuto la delibera dell’Asl Toscana Sud Est che autorizza l’assunzione di 113 infermieri, destinati a supportare le strutture di assistenza territoriale e gli ospedali di comunità. La decisione riguarda il reclutamento di personale sanitario in un’ottica di potenziamento dei servizi di assistenza territoriale. La delibera è stata pubblicata il 28 marzo 2026.
Arezzo, 28 marzo 2026 – L’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Arezzo accoglie con favore la recente delibera dell’ Asl Toscana Sud Est che prevede l’ assunzione di 113 infermieri destinati alle Case e agli Ospedali di Comunità. Un provvedimento che il Presidente dell’Ordine, Giovanni Grasso, definisce come un passo necessario, pur ribadendo la necessità di una visione a lungo termine per superare le criticità del settore. "Accogliamo con favore questa delibera del Direttore dell’Asl Toscana Sud Est, Marco Torre, che rappresenta senza dubbio un segnale importante e una base di partenza positiva per rafforzare i servizi e dare una risposta concreta ai bisogni del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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