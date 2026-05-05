Sanità e territorio l' Ordine degli infermieri apre al confronto con i candidati sindaco

L'Ordine delle professioni infermieristiche di Agrigento ha annunciato la disponibilità a incontrare i candidati sindaco della città che desiderano discutere di sanità e servizi territoriali. Il presidente dell'ordine ha reso noto che sono pronti ad avviare un confronto con chi si candida alle prossime elezioni amministrative, sottolineando la volontà di ascoltare le proposte e le esigenze del settore infermieristico.