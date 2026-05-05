Sanità e territorio l' Ordine degli infermieri apre al confronto con i candidati sindaco
L'Ordine delle professioni infermieristiche di Agrigento ha annunciato la disponibilità a incontrare i candidati sindaco della città che desiderano discutere di sanità e servizi territoriali. Il presidente dell'ordine ha reso noto che sono pronti ad avviare un confronto con chi si candida alle prossime elezioni amministrative, sottolineando la volontà di ascoltare le proposte e le esigenze del settore infermieristico.
"Siamo disponibili a incontrare i candidati sindaco di Agrigento che ne facciano richiesta". Il presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) di Agrigento, Salvatore Occhipinti, apre le porte al confronto in vista delle elezioni amministrative. Un invito rivolto a tutti, senza.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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