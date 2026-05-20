Sanità Salutequità | Revisione prontuario farmaci non tocchi diritti e tasche pazienti

La revisione del Prontuario farmaceutico nazionale è attualmente al centro di un dibattito tra enti sanitari e associazioni di pazienti. Secondo le fonti coinvolte, l’obiettivo è aggiornare le liste di farmaci approvati, ma si sottolinea la necessità di non compromettere i diritti dei pazienti né aumentare i costi a loro carico. Le proposte di modifica sono in fase di discussione e coinvolgono vari attori del settore sanitario, con l’intento di trovare un equilibrio tra innovazione e tutela delle esigenze dei cittadini.

(Adnkronos) – La revisione del Prontuario farmaceutico nazionale "è una vera e propria revisione del livelli essenziali di assistenza farmaceutici", un'operazione che attiene "ai diritti esigibili dei cittadini" e che necessita, quindi, di "controllo e indirizzo politico di Parlamento e ministero della Salute, trasparenza del procedimento e partecipazione di tutti gli stakeholder". E va assolutamente. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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