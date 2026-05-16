Il sistema sanitario deve assicurare la disponibilità costante di plasma e dei suoi derivati, un aspetto fondamentale per i pazienti che dipendono da questi farmaci. Recentemente, sono state sollevate preoccupazioni riguardo a potenziali carenze di plasma che potrebbero influire sulla cura e sul benessere di chi necessita di trattamenti specifici. La questione riguarda la continuità di approvvigionamento e la gestione delle risorse necessarie per garantire le terapie essenziali.

Roma, 14 mag. (Adnkronos Salute) - "Dal punto di vista dei pazienti, l'impatto di una carenza di plasma e dei suoi derivati è importantissimo. Ci sono persone che già convivono con la propria patologia e non possono dover affrontare anche l'incertezza sulla disponibilità dei farmaci, a causa della mancanza della materia prima necessaria per produrli. E' una situazione paradossale". Così Tonino Aceti, presidente di Salutequità, intervenuto alla presentazione - oggi a Roma - della ricerca dell'Istituto Piepoli commissionata da Takeda Italia sulla consapevolezza degli italiani rispetto all'importanza del plasma. "Noi non possiamo aggiungere ai... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Farmaci, Salutequità: "Sistema deve garantire disponibilità continua di plasma"

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Sanità: Aceti (Salutequità), 'testo unico occasione per eliminare distorsioni e garantire equità

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