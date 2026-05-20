Nel 2026, Castel San Vincenzo intende sviluppare un progetto di Sanità digitale denominato Smart Village, con l’obiettivo di migliorare l’assistenza sanitaria nella zona montana. L’iniziativa prevede l’introduzione di strumenti digitali per facilitare l’accesso alle cure e la comunicazione tra medici, farmacie e cittadini. Sono previste soluzioni tecnologiche che integreranno i servizi sanitari locali, rendendoli più facilmente raggiungibili anche nelle aree più remote. La realizzazione del progetto coinvolge enti pubblici e operatori sanitari della zona.

? Punti chiave Come cambierà l'accesso alle cure per chi vive in montagna?. Quali strumenti digitali integreranno medici e farmacie locali?. Chi garantirà il successo tecnologico tra medici e amministrazione?. In che modo questo modello fermerà lo spopolamento del borgo?.? In Breve Finanziamento tramite fondi PNRR per contrastare l'isolamento dei centri montani.. Collaborazione tra sindaca Marisa Margiotta, medico di base e farmacia locale.. Servizi di videoconsulto e gestione digitale per ridurre spostamenti dei residenti.. Modello sperimentale per prevenire lo spopolamento dei piccoli borghi tramite tecnologia.. Il Comune di Castel San Vincenzo annuncia il lancio del progetto Smart Village nel corso del 2026 per trasformare l’accesso alla sanità nelle aree interne attraverso un ecosistema digitale innovativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità digitale nel 2026: Castel San Vincenzo punta su Smart Village

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

NON Comprare Piu Alla LIDL Prima di Guardare Questo VIDEO

Sullo stesso argomento

Arcus Real Estate (Percassi) punta 100 milioni su Roma Outlet VillageArcus Real Estate, società di Stilo Immobiliare Finanziaria, holding di investimenti immobiliari che fa capo al gruppo Percassi, punta sulla Capitale...

Padova smart, oltre 7mila cittadini coinvolti nel progetto “Punti Digitale Facile”Si conclude con successo il progetto Punti Digitale Facile, promosso dal comune di Padova e dedicato all’inclusione digitale.

Sanità digitale, l’Ue al rush finale. Gallina (DG Sante): Italia può essere protagonista. Zaffini propone un Osservatorio nazionale per le buone praticheGemmato: Grazie ai dati un Ssn più equo, efficace e sostenibile, e si sarà anche possibile riparametrare i prezzi dei farmaci in base alla reale efficacia. Butti: L’Italia guida progetti strategici ... quotidianosanita.it

Hai salvato un nuovo articoloI risultati definitivi del Referendum costituzionale 2026 sulla Giustizia per il Comune di Castel San Vincenzo sono stati resi noti. Questi i dati: ha vinto il Sì con una percentuale del 52,63% ... corriere.it