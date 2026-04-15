arcus real estate percassi punta 100 milioni su roma outlet village

Arcus Real Estate, parte del gruppo Percassi, ha annunciato un investimento di 100 milioni di euro nel progetto Roma Outlet Village, situato a nord della capitale. La società di Stilo Immobiliare Finanziaria mira a creare una nuova destinazione commerciale di alta gamma, dedicata allo shopping di lusso. L’obiettivo è posizionare il centro come punto di riferimento per il settore retail di livello superiore nella zona.

Arcus Real Estate, società di Stilo Immobiliare Finanziaria, holding di investimenti immobiliari che fa capo al gruppo Percassi, punta sulla Capitale con il progetto Roma Outlet Village, che vuole diventare la nuova destinazione retail premium a nord della città. Il progetto nasce dalla riqualificazione, strutturale e architettonica, dell'ex Soratte Outlet e rappresenta una delle più significative operazioni di rigenerazione commerciale attualmente in corso in Italia, con un investimento complessivo di circa 100 milioni di euro. La prima fase dei lavori, con completamento previsto nei prossimi mesi, interesserà 21.000 metri quadri e porterà all'apertura di circa 90 negozi a fine ottobre 2026.🔗 Leggi su Lanazione.it

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